Hotel en via morta

L’establiment de l’estació de Renfe fa set mesos que està tancat al no trobar operador || Adif diu que negocia amb diversos

Ja fa més de set mesos que l’hotel Transit de l’estació de ferrocarrils Lleida-Pirineus va tancar les portes al finalitzar el contracte de l’anterior adjudicatària, la cadena Catalonia, el passat 31 de desembre. Fins ara, l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) no ha trobat encara cap empresa que vulgui encarregar-se de l’equipament, malgrat que fonts de la companyia van afirmar que estan en negociacions amb diversos operadors que hi estarien interessats. Adif tampoc descarta la idea de tornar a convocar un nou concurs per gestionar-lo, després de quedar desert en dos ocasions.

“El que tenim clar és que volem que torni a funcionar com més aviat millor com a hotel”, van indicar fonts d’Adif. L’establiment turístic compta amb tres estrelles, 51 habitacions i 94 places i 2.131 m² de superfície. L’oferta hotelera de la ciutat creixerà demà passat amb l’obertura del Parador del Roser.



Adif no descarta convocar un nou concurs per a la gestió de l’hotel després de quedar dos cops desert

D’altra banda, Adif i els veïns de Vallcalent esperen que la Paeria es pronunciï sobre la tanca de seguretat al costat de la via de l’AVE que la companyia va instal·lar en un tram de la partida de l’Horta. Els veïns ja van mostrar el seu rebuig per insegura.