L’ANC posa a la venda el kit de la Diada

L’Assemblea Nacional Catalana ha iniciat la venda de les samarretes i els tiquets d’autocar per participar en la mobilització que organitza l’entitat a Barcelona per a l’Onze de Setembre. A Lleida i altres poblacions del Segrià han encarregat trenta autocars i a tota la província s’espera arribar a ocupar-ne 200, malgrat que encara no disposen de dades sobre les inscripcions, va explicar la coordinadora local de l’entitat, Rosa Burrell. El kit de l’ANC per a la Diada costa 15 euros, 8 per a nens, i inclou la samarreta, de color fluorescent, una motxilla i un ventall. La recomanació per a les persones que s’hi inscriguin és que hi vagin amb la samarreta d’un altre any, per després posar-se la d’aquest quan una pancarta els passi per sobre, amb l’objectiu de magnificar la imatge aèria que s’obtindrà. Les persones interessades poden adquirir-lo a la seu de l’ANC, al carrer Acadèmia 16, de dilluns a dijous entre les 17.30 i les 20.30 hores.