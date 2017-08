La Paeria suspèn el seu major concurs al recórrer una patronal

La gestió de la jardineria municipal estava a licitació per 8,4 milions en 4 anys

La Paeria ha hagut de suspendre provisionalment el concurs de manteniment de la jardineria urbana de Lleida, en compliment d’una resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Es tracta del major contracte que té ara en concurs l’ajuntament, amb un pressupost de licitació de 8.474.635,2 euros (IVA inclòs) per a un període de quatre anys. Aquesta situació ha vingut motivada per la presentació al juny d’un recurs especial en matèria de contractació per part de la patronal Associació Espanyola d’Empreses de Parcs i Jardins contra el plec de condicions per diverses qüestions de tipus tècnic. El tribunal no