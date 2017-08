Les administracions acorden crear una xarxa d’albergs per a temporers per a l’any que ve

Elaboraran un cens dels recursos existents i reclamen que s’estableixin línies per subvencionar actuacions perquè ningú no dormi al carrer

Ajuntament, Generalitat, subdelegació de l’Estat i consell comarcal del Segrià han acordat avui en una reunió conjunta crear una xarxa d’albergs per a temporers que funcioni amb un pla de treball coordinat i serveixi per evitar que hi hagi persones dormint al carrer. L’alcalde accidental de Lleida, Xavier Rodamilans, ha explicat que el primer pas serà posar en marxa un cens actualitzat de tots els albergs públics i privats del Segrià, de la seua capacitat i el seu estat per saber els recursos disponibles. Aquesta tasca es durà a terme durant un mes i després es farà una nova reunió per valorar aquest cens. A més, totes les administracions han coincidit en la necessitat de posar en marxa línies de subvenció per obtenir el finançament necessari per adequar-los, ampliar places o construir-ne algun de nou si és precís.

"És important la voluntat de coresponsabilitat de totes les institucions, es tracta d’un problema que és responsabilitat de tots", ha afirmat Rodamilans i ha destacat que l’any passat no va ser possible aconseguir aquest consens. Aquest treball en xarxa ha de permetre que la distribució dels temporers no depengui tant de cada municipi i que puguin aprofitar-se millor les places. La voluntat és que l’any que ve no hi hagi ningú dormint al carrer, com succeeix aquest any. Rodamilans ha insistit que a Lleida dos treballadores socials atenen totes les persones necessitades i se’ls hi ofereix un llit a l’alberg, que acull 105 persones de mitjana cada dia, o se’ls paga un altre allotjament, sempre que no estiguin treballant. Encara així, hi ha unes 70 persones dormint en diferents espais al carrer, encara que Rodamilans assenyala que en alguns casos és perquè no volen pagar un allotjament o creuen que el que els ofereixen no està en condicions. En la reunió també hi han participat representants de Mossos i Guàrdia Urbana.