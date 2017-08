Reunió avui per buscar solucions a la falta d’allotjament per a temporers

Representants de les diferents administracions públiques es reuneixen avui a primera hora a l’edifici de l’antiga Audiència per tractar el problema de l’allotjament dels temporers que participen en la campanya de la fruita. La reunió se celebra a instàncies de la Paeria, que ha vist com el pla d’atenció que ha posat en marxa aquest estiu amb allotjament a l’alberg Jericó resulta insuficient per donar cabuda a tots els temporers, la qual cosa fa que es repeteixin situacions de treballadors dormint al carrer.

L’alcalde accidental, Xavier Rodamilans, va plantejar ahir en declaracions a l’emissora UA1 que proposarà a Estat i Generalitat la posada en marxa d’una xarxa d’albergs públics que permetin acollir els temporers que actualment dormen al carrer no tan sols a Lleida ciutat, sinó també en altres poblacions de la demarcació. Aquesta proposta copia els models que ja s’apliquen en altres comunitats com Navarra o Andalusia, on són les mateixes administracions les que gestionen aquests equipaments.

Segons la Paeria, actualment prop de 2.000 temporers dormen al carrer dels 24.000 que han vingut per a la campanya i són més que l’any passat, encara que la casuística és variada i alguns han rebutjat altres allotjaments.