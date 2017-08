Acord per a una xarxa d’albergs

Les administracions treballaran conjuntament per evitar que temporers dormin al carrer el 2018 || Volen aprofitar millor els existents i invertir en millores o espais nous

Ajuntament, Generalitat, subdelegació de l’Estat i consell comarcal del Segrià van acordar ahir en una reunió conjunta posar en marxa de cara al 2018 una xarxa d’albergs per a temporers que funcioni amb un pla de treball coordinat i serveixi per evitar que hi hagi persones dormint al carrer. L’alcalde accidental de Lleida, Xavier Rodamilans, va explicar que el primer pas serà posar en marxa un cens actualitzat de tots els albergs públics i privats del Segrià, de la seua capacitat i el seu estat per saber els recursos disponibles. A més, totes les administracions, que s’han citat per tornar