El Capítol demana retirar deu nius de cigonya de la Catedral

El Capítol de la Catedral ha demanat permís al departament de Territori i Sostenibilitat per reprendre les actuacions a la façana i teulada de l’edifici per retirar la desena de nius que les cigonyes han instal·lat durant el període de reproducció, de febrer a agost, i també substituir el material desestabilitzat i trencat per aquests nius. S’ha de destacar que durant aquests sis mesos es restringeixen dràsticament els treballs de seguiment de les aus per no entorpir la nidificació, a petició de l’entitat ecologista Ipcena.

L’empresa Cigüeña Stop, encarregada de protegir la Catedral contra les aus, va recalcar ahir que els seus treballs són necessaris per frenar el deteriorament de la pedra de la Catedral, però que necessiten fer-ne un seguiment setmanal. “El sistema és eficaç si fem un control dos vegades per setmana que ens permeti retirar branques abans que construeixin el niu. Si podem fer una prevenció regular, les aus no hi nidifiquen”, va explicar ahir Eduardo Burgaleta, responsable de l’empresa.