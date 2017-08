Empadronats 45 okupes en locals socials municipals

Mesura implantada el març passat per garantir-los el dret a vot i a altres serveis || El de la Mariola és el que en té més

La Paeria ha empadronat ja als locals socials municipals dels barris un total de 45 persones que són okupes d’habitatges. L’ajuntament va posar en marxa aquest tipus d’empadronament a mitjans de març com a alternativa a una moció presentada al ple per l’entitat Mariola en Moviment, que demanava que els okupes poguessin donar-se d’alta al padró als mateixos pisos on resideixen de forma il·legal.La inscripció en els centres cívics els garanteix el dret a vot i l’accés a serveis bàsics com la sanitat. Dels dotze centres cívics on poden empadronar-se, el del barri de la Mariola ha sigut el que ha