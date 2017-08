El parador del Roser obre a ple rendiment

REDACCIÓ Actualitzada 10/08/2017 a les 19:10

Es preveu plena ocupació durant el mes d’agost i ja ha rebut unes 2.500 reserves fins a finals d’any

El Parador de Lleida, a l’antic convent del Roser, ja està en marxa amb bones expectatives d'ocupació. L'equipament es troba pràcticament al complet en el primer dia de funcionament i ja ha rebut unes 2.500 reserves fins a finals d'any. A banda de clients, aquest dijous també ha rebut un grapat de curiosos que han visitat les instal·lacions. A partir de les 12 del migdia han anat arribant els primers hostes.



El parador del Roser compta amb 40 persones treballant per oferir servei a 53 habitacions. Per la nit d'aquest dijous se n’han ocupat totes, segons el director del parador, Miquel López. De fet, alguns dels clients han fet la reserva precisament per al dia de l'estrena amb l'objectiu de ser els primers en dormir a les instal·lacions.



Segons l'empresa, tots ells són clients de la xarxa de la cadena Paradores que busquen sobretot comoditat i conèixer la ciutat. Als clients que han arribat aquest dijous se'ls ha regalat una entrada al Castell dels Templers i una altra per entrar a la Seu Vella en col·laboració amb Turisme de Lleida i el consorci del Turó.



Durant el mes d'agost es preveu una plena ocupació i les reserves del setembre superen a hores d'ara el 55%. De moment, ja s'han fet unes 2.500 reserves fins a finals d'any.