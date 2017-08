Estrena del parador del Roser, amb quasi tot venut

Està al 95 per cent d’ocupació a l’agost

El parador de turisme del Roser obre finalment avui dijous les portes, després de la inauguració del passat 20 de juliol, amb gairebé totes les habitacions reservades. Aquest dimecres a la tarda tan sols en quedava alguna de lliure, van confirmar fonts de l’hotel, que van indicar que, de fet, l’ocupació ja ronda el 95% en tot el mes d’agost, amb molts dies plens i altres amb només una o dos estades lliures i també amb una molt alta ocupació a començaments de setembre.



El parador obrirà al migdia, amb els dinars al restaurant, que també comptava aquest dimecres amb reserves, i després hi aniran arribant els turistes, que també hi soparan (a la nit no admet clients que no ocupin habitació). El personal de l’edifici estava aquest dimecres ultimant els preparatius.



També preveuen millorar la senyalització del pàrquing, que té l’entrada pel carrer Sant Antoni Maria Claret, ja que l’accés des de la rambla d’Aragó és una mica difícil si no es coneix.

El parador ocupa l’edifici de l’antic convent del Roser, que anteriorment va tenir usos com acollir la primera seu de la recuperada universitat i l’escola municipal de Belles Arts. Compta amb cinquanta-tres habitacions, ha estat completament rehabilitat i té categoria de quatre estrelles. El pressupost de les obres, que van començar el 2010 i van costejar Turespaña i Paradores de Turismo, va ascendir als 16,5 milions d’euros.