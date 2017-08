L'Audiència absol un lladre penedit al qual un jutge no va creure

Va dir que anava a una casa per robar però es va adonar que “no havia de ser allà”

L’Audiència Provincial de Lleida ha dictat una sentència insòlita en la qual revoca una condemna de vuit mesos de presó per temptativa de robatori en una casa imposada a un home al donar credibilitat a la seua versió que finalment no el va cometre perquè se’n va penedir i se’n va anar, malgrat que la magistrada que el va jutjar en primera instància no el va creure i el va condemnar. L’acusat va ser detingut pels Mossos d’Esquadra després que un veí el veiés saltar la tanca de dos metres del jardí d’una casa i fugir corrent. Fins i tot portava