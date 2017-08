Pardinyes veu excessius 700 euros en taxes per a les festes

Per ocupació de la via pública de les firetes i de les penyes || La FAV negocia una compensació amb la Paeria

L’Organització de Veïns de Pardinyes (Orvepard) va expressar aquest dimecres malestar pels més de 700 euros addicionals que enguany han de pagar en concepte de taxes municipals per a la festa major del barri, celebrada el cap de setmana passat.En concret, segons detalla l’entitat, han abonat en concepte d’ocupació de la via pública així com de la intervenció administrativa i dels controls posteriors a l’inici de les activitats de les firetes 341 euros, i hauran d’abonar entre 350 i 400 euros per la instal·lació de les carpes per a les penyes. Veuen l’import “desmesurat”, tenint en compte que són una entitat