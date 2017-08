Detingut per vendre medicaments per a la disfunció erèctil per Internet

La policia va aconseguir arrestar-lo a través de compradors, entre ells de Lleida

La Policia Nacional ha detingut a Madrid una persona d’origen romanès que venia a través d’Internet medicaments per combatre la disfunció erèctil, en una operació en la qual s’han intervingut més de 1.200 comprimits i 140 sobres de substàncies per a aquesta patologia. L’arrest va tenir lloc quan el detingut, a qui se li investiga per un delicte contra la salut pública, anava a recollir un paquet amb productes per a la seua comercialització il·legal a la localitat madrilenya de Torrejón de Ardoz, segons ha informat avui la Direcció General de la Policia.



La investigació va començar quan els agents van detectar diversos anuncis publicats periòdicament en portals d’Internet on s’oferien fàrmacs per combatre la disfunció erèctil. Després de diverses gestions amb empreses de paqueteria i a través d’alguns compradors a Lleida, Irun (Guipúscoa) i Barcelona, els agents van aconseguir detenir el ciutadà d’origen romanès quan anava a recollir nombrosos fàrmacs destinats a la seua posterior comercialització.



A part de la mercaderia intervinguda -1.200 comprimits i 140 sobres de substàncies per a la disfunció erèctil-, la Policia també es va apoderar de 600 euros en efectiu i un telèfon mòbil.



A través de l’anàlisi de l’esmentat dispositiu, suposadament utilitzat per l’arrestat per a les gestions de compravenda dels fàrmacs, els agents esperen poder obtenir més proves i aclarir totalment els fets en una investigació que encara està oberta.