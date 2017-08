El parador del Roser obre al complet i amb 2.500 habitacions ja reservades

Els clients destaquen la qualitat de les instal·lacions i l’edifici s’omple de curiosos

A la fi, després d’un procés de més de dotze anys, ahir va obrir les portes el Parador Nacional a l’edifici del Roser del carrer Cavallers. Va iniciar l’activitat al complet i amb 2.500 habitacions ja reservades en les properes setmanes. Els primers clients van destacar la qualitat de les instal·lacions, amb una única pega: la dificultat per accedir al pàrquing.

Els primers clients del parador del Roser van començar a arribar ahir per estrenar finalment aquest equipament turístic, la inversió més gran al Centre Històric en els últims anys i que ja va inaugurar a finals de juliol el president del Govern, Mariano Rajoy. L’hotel, segons va explicar el director, Miquel López Llena, obre al complet i amb 2.500 habitacions ja reservades. De fet, l’agost està ple al 95% i al setembre ja estan cobertes més de la meitat de les habitacions disponibles. “A la una del migdia ja tenim quinze o vint de les 53 habitacions plenes i teníem fins i tot gent esperant a la porta quan hem obert”, ha assenyalat López. La clientela es nodreix especialment de membres del club de fidelització de Paradors que busquen “comoditat i coses per fer a la ciutat”. A recepció els regalaven entrades per al Castell dels Templers i la Seu Vella per promocionar els atractius de la ciutat. Entre els primers clients, la valoració de les instal·lacions va ser molt positiva (vegeu la pàgina 4), encara que a més d’un li va costar trobar el pàrquing. A més, el claustre, convertit ara en cafeteria, es va omplir durant tota la jornada de curiosos que venien a conèixer la remodelació de l’edifici. Una habitació costa des de 85 € encara que en els dies de més demanda ja s’atansa als 170.

L’estrena d’aquest hotel de luxe a l’antic convent dominic del Roser suposa la culminació d’un procés de més de dotze anys, tot i que encara queda pendent la millora del seu degradat entorn (vegeu la pàgina 4). El Govern central, aleshores amb l’expresident de la Generalitat José Montilla com a ministre de Turisme, va assumir el projecte el 2005, encara que les obres no van començar fins al març del 2010. Havien de durar dos anys i mig, però diversos problemes, entre els quals un concurs de creditors de la constructora, les van retardar. Al final, el cost total de l’obra supera els 16,5 milions, que ha finançat Turespaña (14,8 a l’edifici) i Paradors de Turisme (1,69 en subministraments i instal·lacions i decoració), per sobre de les previsions.

L’hotel té quatre estrelles i compta amb 53 habitacions (una de les quals adaptada, una suite i dos de familiars), situades al voltant del claustre central, que ha estat cobert i acull una àmplia cafeteria. L’espai de l’antiga església, que feia anys que estava tancat, allotja el restaurant principal. Es tracta del quart parador de la província, després dels de la Seu d’Urgell, Arties i Vielha, que va ser el primer el 1966, i dóna ocupació a quaranta persones.

La falta de senyalització per arribar a l’aparcament subterrani i la seua ubicació en un punt de difícil accés a la plaça Sant Antoni Maria Claret va provocar ahir al matí maldecaps a alguns dels viatgers que van estar fent voltes per trobar l’entrada al pàrquing. Per arribar-hi, s’hi ha d’accedir o bé pel carrer Lluís Besa o des de la rambla d’Aragó, pel carrer del Bisbe, plaça de l’Ensenyança, carrer de les Monges i girar cap a la Palma.

Si el conductor es passa aquest gir, s’ha d’anar a donar la volta per Cavallers i com que es tracta de carrers estrets i de sentit únic resulta complicat, especialment per a persones que desconeixen la circulació a Lleida.

Això va fer que personal del parador hagués d’acompanyar alguns dels viatgers perquè hi poguessin arribar o orientar-los per telèfon.

La direcció del Parador ha sol·licitat a l’ajuntament reforçar la senyalització per accedir-hi des de la rambla d’Aragó, i està previst que s’instal·li de forma imminent.