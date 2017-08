Ferit greu un motorista al ser envestit per un cotxe

També va xocar amb un contenidor a Aragó

Un motorista de 46 anys va resultar ferit greu aquest dijous al ser envestit per un turisme a la rambla d’Aragó, a l’altura del carrer Bisbe Messeguer. L’accident va tenir lloc a les nou del matí quan, segons va informar la Guàrdia Urbana, el cotxe va envestir una motocicleta Yamaha i va provocar que aquesta xoqués contra un contenidor de matèria orgànica. El cop també va fer caure una altra moto que estava estacionada a la vorera.



Fins al lloc es van desplaçar patrulles de la Guàrdia Urbana i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van traslladar el ferit en estat greu per diferents contusions fins a l’hospital Arnau de Vilanova. El motorista és un veí de Torrefarrera. Els agents van iniciar les diligències corresponents per determinar les causes del sinistre, que va causar expectació entre els vianants.

Fa quinze dies, un motorista va resultar ferit, aquella vegada de caràcter lleu, en una col·lisió amb una furgoneta al carrer Balmes, a l’altura de Camp de Mart. L’any passat, els accidents amb ferits van augmentar més d’un 9 per cent a la ciutat de Lleida.