La Paeria afirma que el propietari dels blocs de Sant Martí els ha de tapiar

L’ajuntament de Lleida va assegurar ahir que ha intervingut en la problemàtica dels blocs de Sant Martí 22 i 24 (vegeu SEGRE d’ahir) des de l’any 2013, quan hi va haver molèsties per okupacions il·legals i es va desallotjar l’immoble a càrrec del propietari. És l’amo qui ha d’assumir el condicionament dels immobles, que es troben destrossats, i tapiar el seu accés, com fa sempre que es detecta que ha tornat a obrir-se algun accés, van afirmar fonts municipals. La propietat de la majoria d’aquests habitatges és d’Unnim Sociedad per a la gestió d’actius immobiliaris, filial d’aquesta entitat bancària que ara està en mans del BBVA. No pertanyen, per tant, a la societat de gestió d’actius procedents de la reestructuració bancària, coneguda com a Sareb o banc dolent, com va publicar ahir aquest diari per error.

La Paeria va destacar també que les destrosses que pateixen els pisos no afecten la via pública. Ahir, l’accés als habitatges per una finestra posterior continuava obert.