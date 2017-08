Menys queixes per l’atenció en hospitals i CAP de Lleida, tot i que encara són 12 a la setmana

Van baixar un 13,7% el 2016, malgrat que es van quintuplicar entre els usuaris del servei de salut mental || Els lleidatans acudeixen una mitjana de 7,7 vegades a l’any a les consultes de l’ambulatori

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Els pacients lleidatans van presentar un total de 633 reclamacions durant l’any passat −o el que és el mateix, una mitjana de dotze a la semana− per la seua disconformitat per l’atenció sanitària rebuda en algun centre mèdic públic de la regió sanitària de Lleida. Van ser 101 queixes menys que les presentades un any abans (un 13,76% menys) i van baixar notablement en l’àmbit de l’Atenció Primària (en els CAP i consultoris de Lleida, de 337 a 267 reclamacions) i en l’hospitalari (de 351 a 316). En canvi, en l’àmbit de l’atenció de salut mental es van quintuplicar les