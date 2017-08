Un luxe en un barri a mig recuperar

El Roser està en el cor d’un Centre Històric amb múltiples problemàtiques socials || El parador, la recuperació del barri jueu medieval i del Mercat del Pla, alguns dels possibles revulsius

Els turistes que acudeixin al parador del Roser es trobaran un edifici d’interès històric i condicionat de forma excepcional com a hotel de luxe, però un entorn en el qual encara queda molt per fer. El Roser està en el cor del Centre Històric, al mig del carrer Cavallers, en una àrea degradada i amb múltiples problemàtiques socials, com han denunciat els veïns en reiterades ocasions.Sense anar més lluny, a escassos metres hi ha temporers de la campanya de la fruita dormint a la intempèrie, prostitució de carrer i en pisos –que persisteix encara que ha anat a menys respecte