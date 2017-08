L’incendi a CaixaForum es va iniciar en una polidora

L’incendi que va afectar dijous a la nit el local del CaixaForum, a l’avinguda Blondel (vegeu SEGRE d’ahir), es va iniciar a causa d’una màquina polidora que es va cremar, ja que estaven fent obres a l’interior de l’edifici. L’incident va obligar a tallar el trànsit entre el pont Vell i la plaça Espanya i els Bombers van fer tasques de ventilació del fum acumulat. L’edifici no va patir cap mal estructural. L’avís va arribar abans de les deu de la nit i l’incendi es va originar al pis d’entrada de l’edifici, on es porten a terme tasques de remodelació de la zona aprofitant que el centre cultural està tancat al públic durant el mes d’agost. Fins al lloc dels fets es van traslladar dotacions dels Bombers, de la Guàrdia Urbana, dels Mossos d’Esquadra i també una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques, tot i que cap persona no va resultar afectada pel fum.