Prop de 4.000 llars de Lleida reben una ajuda per poder pagar el lloguer o la hipoteca

Concedides per la Generalitat per mantenir o accedir a un habitatge i atorgades segons els ingressos familiars || Més de 400 són perquè inquilins de pisos públics puguin costejar les quotes

La Generalitat de Catalunya va concedir un total de 3.825 ajuts per costejar el preu de l’habitatge a famílies vulnerables de Ponent durant l’últim any, entre les prestacions ordinàries per pagar el lloguer i la hipoteca a fi que puguin mantenir el seu pis (3.211 amb un import de gairebé cinc milions d’euros); prestacions per saldar el deute acumulat per impagament de lloguer o quota d’hipoteca i evitar, així, el risc de desnonament (182 ajuts) i les 432 restants per abonar el lloguer d’habitatges del parc públic de la Generalitat (amb una dotació de 667.243 euros). Val a destacar que