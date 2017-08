La Mariola demana agilitzar tràmits per adjudicar habitatges socials

L’entitat veïnal, sempre sota la supervisió de professionals || La Paeria reconeix que els serveis socials estan desbordats i contractarà quatre treballadors

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La falta d’habitatge és un problema palpable en la majoria de les zones antigues dels barris de Lleida, on hi sol haver pisos okupats i, paradoxalment, altres de buits o tapiats, molts dels quals propietat d’entitats bancàries. Davant d’aquesta realitat, l’associació de veïns de la Mariola insta les administracions a accelerar els tràmits per adjudicar pisos socials a famílies necessitades, “sempre sota el dictamen dels treballadors socials, que són els que coneixen i avaluen la situació de les persones”, apunta Víctor Ruiz, el president. Assenyala que l’okupació sense cap tipus de control tampoc és la solució i insta la Paeria