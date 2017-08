Les empreses d’instal·lació de serveis i les perruqueries pateixen falta de mà d’obra

Els instal·ladors advoquen per potenciar la formació en àmbits com l’electricitat, la fontaneria o la climatització || Els perruquers diuen que els nous titulats tenen una formació “molt bàsica”

Trobar una feina segueix sent una tasca gens senzilla, especialment per als joves, malgrat la recuperació econòmica. Però paradoxalment, alhora falta mà d’obra qualificada en alguns sectors. Aquest és el cas dels instal·ladors, els professionals que instal·len i mantenen serveis en edificis com els de calefacció, climatització, aigua, electricitat i gas o telecomunicacions, entre d’altres. Les dos organitzacions que els representen a Lleida, el Gremi d’Instal·ladors i Agrisec, coincideixen en aquest punt. “Falten professionals de fontaneria, de calefacció, d’electricitat, frigoristes”, afirma Joan Fornés, president del gremi. “Falta molta mà d’obra al nostre sector”, corrobora Xavier Ferrer, el seu homòleg a