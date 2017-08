Detingut per agredir un agent després d'acudir a la comissaria de la Urbana per denunciar un robatori

Altres dos persones han estat detingudes aquest cap de setmana per agressions a agents de la policia local de Lleida

Altres dos agressions a agents

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir dissabte al matí un home de 30 anys, nascut a Colòmbia i veí de la capital del Segrià, per un presumpte delicte d'atemptat als agents de l'autoritat. Segons ha explicat aquest dilluns la policia local, els fets es van produir quan l'home va anar a la comissaria de la Urbana per efectuar denúncia de robatori del seu telèfon mòbil i la cartera, comunicant que li havia robat un amic amb el que havia passat la nit de festaLlavors, l'home, que es trobava visiblement sota les efectes de l’alcohol i estava molt nerviós, va començar a cridar i donar cops a les cadires que hi ha a recepció, moment en que un agent el calmava i l’acompanyava al despatx per efectuar la denúncia i no entorpir l’atenció a la resta d’usuaris.Un cop a dins del despatx, l'home va començar a insultar i amenaçar als agents i va agafar una cadira i la va llançar contra un dels policies, donant-li també un cop de puny a la boca. Davant això, els agents van reduir-lo i van detenir-lo.Dos agents van resultar ferits lleus i van ser atesos de les ferides en un centre sanitari.D'altra banda, diumenge, una patrulla de la Guàrdia Urbana va observar al carrer Anselm Clavé un turisme marca BMW que circulava a velocitat excessiva, i que aquest seguia per Rambla Ferran accelerant de manera sobtada i fent maniobres de ziga zaga.La patrulla va iniciar llavors una persecució per intentar aturar el vehicle, que finalment va poder ser detingut a l'exterior de la ciutat després de passar a gran velocitat per l'avinguda Garrigues.Els agents van identificar al conductor i van observar que aquest duia una ampolla de cervesa a la mà. L'infractor, de 35 anys, nacionalitat espanyola i veí de Lleida, presentava evidents símptomes de conduir sota els efectes de begudes alcohòliques, i al ser requerit perquè fes la prova d’alcoholèmia s’hi va negar. Va ser llavors quan l'home va insultar els agents i va donar un cop de puny a la cara a un dels policies. Davant d'això, el van detenir per un presumpte delicte d’atemptat als agents de l’autoritat, per conduir sota els efectes de l’alcohol i per la negativa a efectuar les proves, iniciant les diligències judicials corresponents. Així mateix el vehicle va ser traslladat al dipòsit municipal.A les 7.00 hores d'aquest dilluns, un altre home ha estat detingut per agredir agents de la Guàrdia Urbana. En aquest cas els fets han passat quan una patrulla s’ha dirigit a l’avinguda del Segre en rebre un avís que havia una baralla entre dos joves. Segons la Urbana, quan han arribat els agents, un dels joves implicats en la baralla s’ha encarat ràpidament en direcció als agents i ha començat a cridar-los, insultar-los i donar puntades i cops de puny.Els agents han identificat l'agressor, nascut a Algèria i veí de Lleida, i l’han detingut per un presumpte delicte d’atemptat als agents de l’autoritat, iniciant les diligències judicials. Un dels agents ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat a un centre sanitari.