El kamikaze de l’AP-2 conduïa sota els efectes de medicaments i va causar dos ferits

El conductor que va ser detingut dissabte pels Mossos d’Esquadra acusat de conducció temerària per circular en direcció contrària per l’AP-2 a Puigverd de Lleida (vegeu SEGRE d’ahir) anava sota els efectes de medicaments i l’accident en què es va veure implicat va causar finalment tres ferits de caràcter lleu. Segons va informar la policia autonòmica, el xòfer, un home de 52 anys de nacionalitat francesa, va donar negatiu en la prova d’alcoholèmia i en el drogotest, però va reconèixer que havia consumit medicaments. De fet, els agents van comprovar que presentava símptomes de somnolència i que tenia la mirada perduda, i a l’inspeccionar el vehicle, un Renaul Scenic, van trobar diverses caixes de medicació. Per aquest motiu, va quedar detingut acusat d’un delicte contra la seguretat en el trànsit per conducció temerària, ja que va recórrer fins a nou quilòmetres en direcció contrària i hauria d’haver parat a l’adonar-se que no estava en condicions per estar al capdavant d’un vehicle. De fet, fins a una vintena de conductors que se’l van trobar de cara elvan alertar del que estava succeint, bé fent sonar el clàxon o fent-li llums, i van avisar els serveis d’emergències.

Va ocórrer quan passaven pocs minuts de dos quarts de set de la tarda a l’altura del quilòmetre 144 de l’autopista. Segons hauria reconegut el mateix conductor als agents dels Mossos d’Esquadra, havia parat en una àrea de servei i va ser a l’incorporar-se de nou a la carretera quan es va introduir en direcció contrària.



Va reconèixer haver pres medicació i es van trobar diverses caixes al vehicle. El jutge deixa en llibertat

Després de recórrer fins a nou quilòmetres cap a Barcelona però al carril establert de direcció a Saragossa, va acabar col·lidint lateralment contra un altre vehicle que anava en el sentit correcte. Els dos ocupants d’aquest últim, dos joves de nacionalitat italiana, van patir ferides de caràcter lleu, el mateix que li va passar al kamikaze. Va ser en aquell moment quan va ser sotmès a la prova de l’alcoholèmia i al drogotest i tots dos van donar un resultat negatiu, encara que es va determinar que havia consumit medicaments que haurien provocat l’estat de somnolència en el qual es trobava. Per tot plegat i fonamentalment per la conducció temerària que havia protagonitzat, l’home va quedar arrestat i va ser traslladat a la comissaria. Segons van explicar fonts properes al cas, l’home va passar ahir a disposició judicial, on va declarar que es va confondre al sortir d’una àrea de servei. El jutge el va deixar lliure a l’espera de judici.

Una vegada allà, els policies van observar que el conductor presentava clars símptomes de trobar-se sota els efectes de l’alcohol, però el conductor es va negar a sotmetre’s a la prova de l’alcoholèmia. A més, va agredir dos agents i va causar ferides lleus a un d’ells. L’home, de 35

anys

, va quedar finalment detingut per la negativa i l’atemptat.

La Guardia Urbana va detenir ahir a la matinada un conductor que circulava en estat ebri i que va agredir dos agents. Segons van informar fonts de la Policia Local, l’arrest va tenir lloc cap a les quatre de la matinada a l’avinguda de les Garrigues. Tanmateix, un cotxe patrulla ja havia observat prèviament el vehicle circulant a gran velocitat per la rambla Ferran i efectuant avançaments bruscos. Malgrat que els agents van intentar donar-li l’alto, el conductor va fer cas omís als senyals i no va parar fins a diversos metres després.