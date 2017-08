La Paeria cataloga vint-i-cinc vestigis de la Guerra Civil

Encarrega el llistat a un grup d’experts de la UdL i el tindrà aquesta tardor || A instàncies del Centre Excursionista de Lleida

La Paeria ha encarregat un inventari dels primers 25 elements de patrimoni bèl·lic de la Guerra Civil a Lleida per a la seua conservació i difusió. La selecció la fa un grup d’experts de la Universitat de Lleida i l’ajuntament espera tenir-lo enllestit aquesta tardor. Aquest encàrrec s’ha fet arran d’una moció promoguda pel Centre Excursionista de Lleida que es va aprovar per unanimitat el mes d’abril de l’any passat. Instava a fer un llistat d’aquestes restes, restaurar-les i difondre-les entre la ciutadania mitjançant rutes turístiques. L’entitat en té localitzades una cinquantena i exigeixen a la Paeria que les dignifiqui. El tinent d’alcalde Fèlix Larrosa va remarcar que l’objectiu és continuar catalogant el que es conservi, fins i tot vestigis d’altres guerres com la de Successió. Entre aquests espais s’ha de destacar el gran búnquer del turó de la Seu Vella, a més de diversos refugis antiaeris i nius de metralladores, els trets al pont d’Indíbil i Mandoni o l’escultura que mostra on era el Liceu Escolar. L’any que ve se celebraran els vuitanta anys de la batalla de Lleida. El Centre Excursionista també impulsa un homenatge als lleidatans represaliats pel nazisme, uns 300 a tot Lleida.