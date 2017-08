Tres joves acaben a l'hospital després d'una baralla multitudinària a Lleida

REDACCIÓ Actualitzada 14/08/2017 a les 10:39

Els fets van tenir lloc en la intersecció del passeig de Ronda amb l’avinguda Rovira Roure cap a les quatre de la matinada

© La façana de l'hospital Arnau de Vilanova. SEGRE

Tres joves van haver de ser traslladats a l’hospital aquest diumenge a la matinada després de protagonitzar una baralla multitudinària a Lleida ciutat. Segons van informar fonts de la Guàrdia Urbana, els fets van tenir lloc en la intersecció del passeig de Ronda amb l’avinguda Rovira Roure cap a les quatre de la matinada. Pel que sembla, tot va passar en un caixer automàtic instal·lat en aquesta zona. Allà es trobava una parella traient diners quan un altre jove, que pel que sembla anava en estat ebri, se’ls va atansar i va començar a increpar-los i a agredir-los, fet que va motivar que s’iniciés una baralla. A més, segons van explicar les mateixes fonts, en aquell moment van aparèixer tres companys del jove que havia iniciat l’agressió per intentar separar-los, però finalment la baralla es va convertir en multitudinària.



Fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses patrulles de la Guàrdia Urbana, així com ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Tres dels joves, entre ells el que es trobava al caixer automàtic, van ser traslladats fins a l’hospital Arnau de Vilanova per ser atesos de múltiples ferides entre contusions i bretxes. Tots els afectats van presentar denúncies creuades, però ahir no s’havien produït detencions.