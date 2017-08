Concentració als jutjats de Lleida a favor de Juana Rivas

La mare de Granada fugida amb els fills

Una desena d’integrants de l’associació Violencia Stop, Ovejas Negras Solidarias i Arran es van concentrar ahir davant dels jutjats de Lleida per mostrar el seu suport a Juana Rivas, la dona de Granada que està desapareguda des del passat 26 de juliol amb els seus dos fills menors per evitar entregar-los al seu pare, condemnat el 2009 per un delicte de violència masclista. Lleida es va afegir així a altres ciutats on també hi va haver concentracions per la mateixa causa. “Un maltractador mai serà un bon pare, els fills sempre estaran en perill”, va afirmar María Elena Neira, portaveu a Lleida de l’associació Violencia Stop. “Volem que els jutges tinguin en compte que la violència masclista no caduca i que Juana pugui continuar la seua vida al costat dels fills”, va afegir. Per la seua part, la Plataforma 7N, juntament amb altres organitzacions feministes, es van concentrar davant de la seu del ministeri de justícia a Madrid per reclamar “justícia per a Juana Rivas i protecció per als seus fills”, i va registrar un escrit per exigir al ministre Catalá “que garanteixi que jutges i fiscals protegeixin els menors dels pares maltractadors”.