La Universitat de Lleida, entre les 150 millors en investigació agrària

El prestigiós Academic Ranking of World Universities elaborat per la firma Shangai Ranking situa la Universitat de Lleida (UdL) entre les 150 millors universitats del món quant a la investigació en l’àmbit de l’agricultura. La facultat d’Agrònoms i el centre d’investigació Agrotecnio són capdavanters des de fa anys en aquest camp, amb una producció científica que supera les de centres acadèmics amb molts més estudiants i pressupost. Segons aquest prestigiós rànquing, la UdL és la quarta universitat espanyola en aquesta categoria, al darrere de les Politècniques de Madrid i València i de la de Còrdova. Aquest estudi té en compte aspectes com el nombre total d’articles científics publicats i els publicats a les revistes més importants, el seu impacte quant a cites, el percentatge de col·laboració internacional i el nombre de científics de cada centre que han guanyat premis en el seu camp.

Aquesta no és la primera vegada que estudis internacionals mostren la bona salut de la investigació al món agroalimentari que es fa des de Lleida. Malgrat això, el centre Agrotecnio, que ha de ser el seu vaixell insígnia, segueix amb problemes de finançament per part de la Generalitat, fins i tot després d’haver estat acreditat ja a la xarxa d’excel·lència Cerca.