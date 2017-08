Nova denúncia per l’estat ruïnós de les instal·lacions de l’edifici dels sindicats

CGT segueix els passos d’UGT i exigeix al Govern central un altre local, mentre que CCOO ja se’n va anar || Asseguren que té filtracions d’aigua, aïllaments amb amiant i sortides d’emergència obsoletes

El rebuig dels sindicats a seguir a l’edifici AISS de l’avinguda Catalunya –conegut popularment com a Ducados– pel seu mal estat continua en augment pel seu creixent deteriorament. CGT, que ocupa la vuitena planta, va denunciar ahir públicament el pèssim estat de les instal·lacions, que veuen del tot obsoletes. “Hem tingut diverses reunions amb el ministeri i la subdelegació i no són conscients del perill que hi ha per a nosaltres i per a les visites. L’edifici es troba en un estat ruïnós, és insuportable”, va afirmar Javier López, secretari general de CGT a Lleida. Van alertar de filtracions d’aigua, en algun punt a prop del cablatge, aïllaments amb amiant, vàters inutilitzats i sense aigua, sortides d’emergència perilloses i equips de climatització i ascensors obsolets. També denuncien la perillositat de la barana de la terrassa de la vuitena planta i el deteriorament d’una central elèctrica del soterrani.

Per això, CGT exigeix al ministeri d’Ocupació que els cedeixi un altre local, ja que asseguren que disposa de diversos espais buits que cobririen les seues necessitats. “Ens van dir que volen vendre l’edifici i amb els diners obtinguts pagar el trasllat a un altre lloc, però no podem esperar més. Abans de l’hivern volem ser en un altre lloc”, va explicar López. Preveuen accions de protesta i censuren que l’administració de l’Estat vulgui afrontar ara, mentre no ven l’edifici, “inversions milionàries” a arreglar la façana i els ascensors de l’edifici, ja que creuen que són un pegat que no servirà de res davant de l’estat ruïnós de l’immoble.

CGT se suma d’aquesta manera a UGT, que fa uns mesos ja va reclamar sense èxit a l’Estat poder ocupar l’antiga seu de l’INSS de Lleida. Segueixen a l’espera d’una alternativa per abandonar aquest edifici, com ja va fer CCOO l’octubre passat, buscant-se un lloguer pel seu compte. Un projecte per construir un nou edifici sindical a Copa d’Or mitjançant una permuta amb la Paeria se’n va anar en orris fa anys per la crisi i el Govern no ha fet nous passos per oferir una nova solució.

Les instruccions preveuen que l’usuari obri la tapa, desplegui el tub, s’introdueixi a la “màniga” i es deixi “lliscar controlant la velocitat per flexió de braços i cames”.

Però el fet que no s’hagi utilitzat mai no dóna gaire tranquil·litat als seus potencials usuaris.

Una ‘sortida d’emergència’ no utilitzada en 40 anys

A la vuitena planta de l’edifici AISS hi ha una sortida d’emergència que consisteix en un tub de lona elàstica que es desplega i permet baixar lliscant des del vuitè fins al segon pis.