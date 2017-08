Pla per canviar les teulades d'amiant del pavelló de la Bordeta i de l'antic cine Goya

L’associació de veïns i grups polítics havien reclamat actuar al poliesportiu després d’algun despreniment de plaques interiors || La Paeria n’adjudica la redacció a una empresa d’enginyeria

La Paeria substituirà les cobertes d’uralita del pavelló de la Bordeta i de l’antic cine Goya dels Magraners, ara convertit en centre social per a activitats del barri. L’ajuntament acaba d’adjudicar el contracte per a la redacció del projecte d’enginyeria per afrontar aquestes obres, així com l’adequació de les noves oficines municipals afectades pel pla de migració com a conseqüència de la transformació de l’edifici de l’antiga Audiència en el nou Museu Morera.Les cobertes del pavelló i de l’antic cine Goya estan fetes amb fibrociment, un material que conté amiant, que pot ser un contaminant perillós per a la salut.