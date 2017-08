El jove de la Mariola ofegat a les piscines de Gardeny no sabia nadar

El jove de la Mariola mort ahir a la nit en ofegar-se a les piscines de Gardeny no sabia nadar i va entrar al recinte quan ja estava tancat, després de les 19.30 hores, saltant la tanca juntament amb més persones, segons la informació facilitada aquest matí per la Paeria i els Mossos d’Esquadra. L’alcalde accidental de Lleida, Joan Gómez, ha manifestat que el mort, Arturo Oliver Oliver, va accedir a les piscines acompanyat per almenys uns altres dos joves i va confirmar que no era la primera vegada que ho feia. "Desgraciadament això es produeix quan ja no hi ha socorristes ni vigilància, no només a Lleida, sinó en tots els llocs, i en algun cas té aquestes conseqüències", ha assenyalat. Això sí, ha precisat que "hi ha tanques, però impedir que entrin fora de l’horari és molt dífici. El més important és conscienciar de que és un risc innecessari, que no s’ho ha de fer, i que cal banyar-se quan hi són el socorrista i el personal que pot atendre’ls si hi ha alguna necessitat d’això." Tal com ha publicat SEGRE , un operari va trobar el cos del jove flotant a la piscina cap a les 20.00 hores, una mitja hora després del tancament del recinte, i encara que es va donar avís al SEM, van ser els seus propis familiars els que el van portar a l’Arnau, però no va poder fer-se res per salvar-lo la vida.