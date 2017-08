Les receptes d’ibuprofèn i omeprazole cauen per les alertes sobre l’abús

Prop d’un 10% aquest any a Lleida, tot i que continuen sent dels més prescrits

Els metges de Lleida estan reduint de forma significativa les receptes de dos dels fàrmacs més consumits, l’omeprazole (protector gàstric) i l’ibuprofèn (antiinflamatori), l’abús dels quals pot generar seriosos problemes de salut, segons diversos estudis. Els envasos receptats del primer han baixat aquest any un 8,3% i els del segon, un 12,8%.L’omeprazole, comunament conegut com a protector d’estómac, encara que és un inhibidor de la bomba de protons que redueix la producció de flux gàstric, és el principi actiu més receptat a Lleida, amb 219.000 envasos el primer semestre, la qual cosa n’implica gairebé un per cada dos lleidatans. Ara