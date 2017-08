Menjador en tres torns al faltar espai al Frederic Godàs

L’Ampa ho provarà al setembre per la negativa d’Ensenyament a ampliar-lo || També vol arreglar uns lavabos en desús

El col·legi Frederic Godàs ampliarà de dos a tres els torns de menjador a partir del pròxim setembre per pal·liar així la falta d’espai al menjador, que obliga que els alumnes estiguin amuntegats. I és que en 140 metres quadrats arriben a dinar 150 alumnes simultàniament. Així ho va explicar ahir la presidenta de l’associació de mares i pares de l’escola, Marga Almirall, que va assenyalar que és l’alternativa per la qual optaran després que Ensenyament els comuniqués que de moment no disposa de pressupost per ampliar les instal·lacions. “Hem visitat altres col·legis que organitzen més d’un torn de menjador