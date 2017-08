Tornen els exàmens de conduir a Lleida, amb 51 proves de circulació en un sol dia

Els més de 300 alumnes afectats per la vaga tenen prioritat || Els examinadors amenacen amb una aturada indefinida a partir del dia 4 de setembre si no arriben a un acord abans amb la DGT

Treva de quinze dies en la vaga d’examinadors a Lleida. Ahir la Direcció General de Trànsit (DGT) va reprendre les proves pràctiques del carnet de conduir a Ponent, que a diferència de la majoria de províncies espanyoles no tanca tot l’agost, sinó del 15 de juliol al 15 d’aquest mes. D’aquesta manera, els sis examinadors disponibles a la província van tornar ahir a la feina, a l’espera del que pugui passar a partir del 4 de setembre, quan hi ha prevista una vaga general d’examinadors si no arriben a un acord amb la DGT sobre les seues condicions laborals. Javier