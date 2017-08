El jove ofegat va saltar la tanca de les piscines de Gardeny amb 2 més

La víctima no sabia nadar || La Paeria descarta augmentar les mesures per evitar l’entrada d’intrusos al recinte i diu que l’important és la conscienciació

El jove de 21 anys de la Mariola que va morir dimecres a última hora de la tarda a l’ofegar-se a les piscines municipals de Gardeny (vegeu SEGRE d’ahir) va accedir al recinte després de saltar la tanca acompanyat, com a mínim, de dos companys, que van ser els que van avisar la família de la víctima quan es van adonar que tenia problemes, segons va explicar ahir l’alcalde accidental, Joan Gómez. Tot apunta que el jove, Arturo Oliver Oliver, va morir ofegat i tenia alguna afectació (patia atacs d’epilèpsia) que podria haver intervingut en el tràgic desenllaç. L’accident es va produir cap a les 20.00 hores, mitja hora després que la instal·lació tanqués al públic.

L’alcalde accidental també va confirmar que no era la primera vegada que el jove accedia al recinte una vegada tancada la piscina. Per la seua part, els Mossos d’Esquadra, que han obert diligències que enviaran al jutge, van informar que el jove no sabia nadar.

Malgrat el succés, la Paeria descarta augmentar les mesures de seguretat de les piscines municipals. “Hi ha tanques, però impedir que entrin fora de l’horari és molt difícil. El més important és conscienciar que és un risc innecessari, que no s’ha de fer, i que cal banyar-se quan hi ha el socorrista i el personal que pot atendre’ls si hi ha cap necessitat”, va explicar Gómez.

Així mateix, va afegir que la Guàrdia Urbana ja ha trobat altres vegades persones dins de les piscines o en altres equipaments municipals com camps de futbol o escoles una vegada ja estan tancats.

Un operari de manteniment va trobar el cos del jove flotant i, encara que es va donar avís al SEM, van ser els seus familiars els que el van portar a l’hospital Arnau de Vilanova, però no va poder fer-se res per salvar-li la vida.

Al seu torn, la Paeria s’ha posat a disposició de la família afectada per ajudar-los en allò que necessitin.