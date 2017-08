Un nen de 3 anys lligat a Llimiana, entre els morts a les Rambles

Una tieta del petit és una del centenar de ferits || Almenys tretze morts i n’hi ha alguns d’hospitalitzats en estat greu

En marxa un servei d’atenció psicològica a les famílies i un telèfon d’informació (900 400 012)

El brutal atemptat de les Rambles va commocionar aquest dijous especialment els veïns del municipi de Llimiana, al Pallars Jussà. I és que un dels morts és Javi Martínez, un nen de només tres anys d’una família de Rubí molt coneguda i estimada al poble, ja que passa bona part de l’estiu i molts caps de setmana a la localitat.Veïns van explicar que el seu pare, que tothom coneix com Javi i és electricista de professió, va regularment a Llimiana des de fa més de 40 anys, quan era un nen, arran que els seus progenitors adquirissin una casa, i que ell mateix s’havia comprat una casa situada a l’entrada del poble fa uns anys.Segons van explicar aquest dijous a la nit fonts pròximes a la família, el nen estava passejant per les Rambles al costat de la seua mare, una germana més gran i una tia de la mare. Van afegir que les dos dones van veure venir la furgoneta i que la mare va agafar la nena i la tieta va fer el mateix amb el nen per intentar esquivar- la, però els dos últims van ser envestits, perdent la vida el petit i resultant ferida molt greu la dona.L’ajuntament de Llimiana va expressar la seua condolença i la seua solidaritat amb la família, que a més de ser molt coneguda, participava activament en totes les activitats que s’organitzen al municipi. De fet, diversos veïns van assegurar aquest dijous que estaven en xoc per aquesta tragèdia. A part de la nena que es va salvar de l’atemptat, només uns anys més gran que el nen mort, la família té una altra filla més gran.El dramàtic balanç de l’atemptat al tancament d’aquesta edició era de 13 morts i més d’un centenar de ferits. Encara que n’hi havia 80 de comptabilitzats perquè haurien estat traslladats en ambulància des del lloc de l’atemptat, quinze en estat greu, el conseller d’Interior, Joaquim Forn, va apuntar que altres van acudir directament als centres sanitaris.Aquest dijous es treballava a contrarellotge per identificar les víctimes, en comunicació amb els consolats davant de l’elevat nombre de turistes que hi havia al lloc de l’atemptat, i al tancament d’aquesta edició havia transcendit que un dels morts era d’origen belga i tres més alemanys.La Generalitat va posar a disposició de possibles afectats de l’atemptat i que busquessin familiars o amics que creien que podien trobar-se aquest dijous a la zona de l’atropellament mortal el telèfon d’informació 900 400 012. A més, en col·laboració amb l’ajuntament de Barcelona, es va posar a disposició de familiars i amics un servei de suport psicològic.