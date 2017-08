Lleida instal·la jardineres per protegir l'accés a l'Eix

Actualitzada 19/08/2017 a les 07:52

Vol evitar que entrin vehicles de terroristes i cometin atropellaments

© Les jardineres han estat instal·lades als principals punts d'accés a l'Eix Comercial. Itmar Fabregat

Després dels atemptats de Barcelona i Cambrils i davant de l’estat d’alerta antiterrorista de nivell 4, moltes ciutats han decidit instal·lar barreres físiques a l’accés a zones per als vianants amb gran afluència de persones per prevenir possibles atacs terroristes amb el mateix modus operandi. És el cas de Lleida capital, on ahir es van instal·lar diverses jardineres als punts d’accés als carrers de l’Eix Comercial. La Paeria va informar que la mesura segueix les recomanacions de seguretat del ministeri de l’Interior i va acompanyada d’un canvi en el sistema de càrrega i descarrega per limitar la circulació de vehicles per l’Eix mentre es garanteix l’accés a serveis d’emergència, sanitaris i de neteja. La instal·lació de jardineres redueix l’espai per passar amb l’objectiu que algun vehicle conduït per terroristes hi pugui accedir. A més, també es van reforçar especialment les patrulles policials a l’Eix Comercial. Altres ciutats de Catalunya van instal·lar ahir diversos pilons de formigó per aquest mateix motiu. Entre aquestes hi ha poblacions que, com Cambrils, registren una gran afluència turística, com són Reus, Calafell i Calella, mentre a Lloret de Mar s’ha activat un protocol per deixar aixecats els pilons automàtics i restringir el pas. Altres ciutats espanyoles han instal·lat pilons i suports per a testos, entre les quals Madrid, així com Palma, Sòria i Zamora.