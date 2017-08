Condemnen un pres de Lleida per una brutal pallissa a un altre intern

L’Audiència li imposa una pena d’un any i mig de presó per un delicte de lesions || La víctima va patir una fractura nasal, contusions i va perdre una dent

L’Audiència Provincial de Lleida ha condemnat a un any i mig de presó un intern del Centre Penitenciari Ponent per una brutal pallissa a un company. A conseqüència dels cops, la víctima va patir una fractura nasal, la pèrdua d’una dent i altres contusions, de les quals va tardar 55 dies a recuperar-se. El tribunal ratifica la sentència de primera instància del jutjat penal número 2 de Lleida que el va considerar culpable d’un delicte de lesions i desestima el recurs presentat per la lletrada de l’acusat. Al seu torn, la jutge va absoldre la víctima, també acusada d’un delicte