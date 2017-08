Confusió de transportistes a l'Eix al restringir-hi l'accés de vehicles

Han d’aparcar lluny de les botigues i portar els paquets, cosa que els retarda

Els comerciants es mostren comprensius amb les mesures preses per seguretat

El nou dispositiu de prevenció d’atropellaments terroristes a l’Eix Comercial, amb jardineres tapant l’entrada dels vehicles als carrers per als vianants, va provocar aquest dilluns a primera hora confusió entre els transportistes.Fins ara, les furgonetes podien accedir just davant de les botigues fins passades les deu del matí, la qual cosa agilitzava el repartiment de paquets. Ara, arran de l’atemptat de Barcelona, han d’aparcar fora, en espais habilitats, per exemple a Blondel i al carrer Sant Joan, i portar els paquets a peu.La situació va provocar algunes queixes d’aquests treballadors, que veuen com es demora el repartiment. Algun va plantejar que s’elabori un registre de repartidors autoritzats als quals es permeti entrar al carrer. També personal dels Bombers analitzava ahir com podran entrar en aquests carrers per a vianants.L’alcaldessa accidental de Lleida, Montse Mínguez, va assenyalar que és normal que el primer dia feiner després de la mesura hi hagi una certa confusió, però va indicar que s’ha d’entendre que “és per seguretat” i que la mesura s’ha pres seguint directrius del departament d’Interior.Va remarcar que els serveis d’emergència, sanitaris i de neteja hi podran accedir sempre que sigui necessari i que els transportistes disposen d’àrees de càrrega i descàrrega a cada un dels nou trams en què s’ha dividit l’Eix. La Paeria també estudia si instal·la obstacles com jardineres també a la Zona Alta.El president de l’associació de comerciants de l’Eix, Llorenç González, va indicar que han informat els seus associats i només han rebut una trucada d’una carnisseria preocupada per la descàrrega ocasional de peces de carn de grans dimensions, ja que, a l’haver d’aparcar més lluny, hi pot haver problemes amb la cadena de fred. En general, els comerciants són comprensius amb les mesures a favor de la seguretat.