Detingut per donar una puntada de peu a un agent de la Urbana

Actualitzada 22/08/2017 a les 18:37

El policia havia acudit a un avís per una baralla a l'avinguda Prat de la Riba

© Vista de l'exterior de la comissaria de la Guàrdia Urbana. SEGRE

Agents de la Guàrdia Urbana de Lleida van detenir aquest dilluns un home de 35 anys, nacionalitat espanyola i veí de la ciutat, per donar una puntada de peu a un dels policies. Els fets van passar cap a les 22.50 hores, quan una patrulla va acudir a l'avinguda Prat de la Riba després de rebre l'avís d'una baralla entre quatre persones. Segons ha explicat la Urbana, després d'identificar els implicats, un altre home que no tenia res a veure amb l'incident va insultar als agents, va escopir a terra i va fer comentaris despectius de les persones que s'havien barallat. Un dels agents li va demanar que s'identifiqués i va ser llavors quan l'home li va propinar la puntada de peu.



La Guàrdia Urbana va iniciar diligències judicials per un presumpte delicte d'atemptat als agents de l'autoritat.