Un mort i diversos ferits arran d'una col·lisió entre nou vehicles a l'autovia a Lleida

Un nen de només un any és traslladat en estat crític al Vall d’Hebron i altres cinc persones van resultar ferides de diversa consideració

Una persona morta i diversos ferits, entre ells un nen d'un any i mig crític, és el balanç d’una brutal col·lisió entre diversos vehicles que es va produir aquest dilluns a la tarda a l’A-2 al seu pas per Lleida. Un accident que es va produir hores després que bolqués un camió que transportava fruita i que va obligar a tallar un carril en sentit Barcelona.



El segon accident va tenir lloc poc abans de les sis de la tarda al punt quilomètric 463 de l’autovia. Un camió, dos furgonetes i cinc turismes es van veure implicats en una col·lisió, les causes de la qual es desconeixen i s’investiguen. Segons el Servei Català de Trànsit, com a conseqüència del xoc múltiple, el conductor d’una de les furgonetes, de 41 anys i veí de Montcada i Reixac, va resultar mort. Arran de l’accident, també van resultar ferides diverses persones: un nen d'un any i mig en estat crític, traslladat a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, dos ferits en estat greu, un ferit en estat menys greu, tots traslladats a l’Arnau de Vilanova de Lleida, i dos ferits lleus.



Els Bombers, que van desplegar fins a deu dotacions, van haver d’excarcerar els afectats que van quedar atrapats a l’interior de dos dels vehicles i prestar-los una primera assistència sanitària.

Pel que fa a l’afectació viària, l’autovia va quedar tallada durant unes hores per tal de facilitar la tasca de retirada dels vehicles implicats en l’accident, amb retencions de més de cinc quilòmetres. Hores abans, un camió frigorífic que transportava fruita va patir una sortida de via i va bolcar en el quilòmetre 466 de l’A-2. Els Bombers, que van rebre l’avís a les 11.25 hores, van aconseguir frenar la fuga de gasoil que havia patit el camió al bolcar en un lateral. Un accident que va obligar a tallar un carril en sentit Barcelona i va provocar fins a tres quilòmetres de retencions. El conductor del camió va ser evacuat pel SEM a l’Arnau en estat menys greu.

D’altra banda, Lleida va registrar ahir tres accidents més de menys gravetat. Segons la Urbana, un motorista va resultar ferit lleu en una col·lisió amb un vehicle al polígon Els Frares. D’altra banda, dos persones van resultar ferides en una col·lisió múltiple a la via N-230. Finalment, un motorista de Correus va resultar greu en una col·lisió a la cruïlla dels carrers Pla d’Urgell i Extremadura, al barri de la Bordeta.