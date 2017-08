Control per evitar que nens escalin el mur de la serreta de l'Escorxador

La Paeria estudia un sistema de seguretat i més presència d’agents cívics

La Paeria valorarà si considera necessari instal·lar un “sistema addicional” de seguretat al mur de la Serreta, situat a la part posterior de la plaça de l’Escorxador, per evitar que nens l’escalin, amb el consegüent risc que aquesta actuació comporta, tal com va informar ahir aquest diari. Fonts municipals van indicar que la regidoria d’Urbanisme estudiarà el tema per decidir si reforça la seguretat i van afegir que, en tot cas, potenciarà la presència d’agents cívics a la zona. Aquests donaran consells als joves que juguen a la plaça sobre educació cívica i seguretat i sobre l’ús dels jocs infantils.No obstant, la Paeria també va voler deixar clar que escalar aquest mur, que té uns tres metres d’alçada, “no és fàcil, s’ha de fer a consciència i amb perícia, amb la qual cosa els joves són plenament conscients del risc de caiguda”.Veïns que resideixen als voltants de la plaça denuncien que aquesta acció temerària protagonitzada per nens es repeteix de manera relativament habitual i per això demanen a l’ajuntament que prengui mesures, abans que tingui lloc un accident. Anteriorment, s’han difós altres situacions en les quals menors s’han posat en perill, com ara un nen que va travessar caminant per sobre de l’arc de la passarel·la dels instituts i un adolescent que es va penjar d’un braç de l’ascensor de la Seu Vella.