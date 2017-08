La Mariola demana ‘salvar’ un quiosc històric destrossat

Planteja que es rehabiliti i la Paeria l’adjudiqui per sorteig entre aturats del barri || Ara entren nens a jugar a l’interior

Els veïns de la Mariola s’han mobilitzat per salvar un quiosc històric del barri, situat al carrer Júpiter i conegut com a Quiosc Blau, que des de fa temps està abandonat i en molt mal estat. El president de l’entitat veïnal, Víctor Ruiz, va explicar que hi ha nens que hi entren a jugar, “amb el risc de fer-se mal”, i va apuntar que ho van comunicar a la Guàrdia Urbana i els van dir que buscarien el propietari i instarien que fos enderrocat. No obstant, va assegurar que “molts veïns no volen que l’enderroquin perquè tenen molts records d’infància lligats al quiosc”, on solien comprar llaminadures, per la qual cosa prefereixen que sigui reparat.

Per aquesta raó, l’associació de la Mariola ha proposat a través de Facebook que la Paeria rehabiliti la caseta i, per mitjà dels serveis socials, adjudiqui per sorteig la gestió entre persones del barri que estiguin a l’atur. “Donarà vida al barri i ajudarà una família necessitada.” Ruiz va indicar que la setmana que ve es reunirà amb l’ajuntament per comunicar-los la proposta.

En un altre ordre de coses, dissabte vinent, el solar Grup Mariola, blocs E-D, acollirà la representació d’una obra de teatre i una xarrada contra el consum de drogues.