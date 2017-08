Els examinadors de trànsit fan marxa enrere i faran aturades parcials

Els dilluns, dimarts i dimecres, a partir del 4 de setembre, com van fer al juny i al juliol || Havien anunciat una vaga indefinida al no haver-hi acord amb la DGT

Els examinadors de trànsit van fer aquest dimecres marxa enrere i van desconvocar la vaga indefinida per falta d’acords amb la Direcció General de Trànsit (DGT) per no fer “patir” la ciutadania.En el seu lloc, convocaran aturades tots els dilluns, dimarts i dimecres de cada setmana a partir del pròxim 4 de setembre, com ja van fer els mesos de juny i juliol, segons va informar l’Associació d’Examinadors de Trànsit (Asextra).“A fi que empreses i alumnes puguin treballar”, segons van informar els examinadors “La postura adoptada per majoria d’aquest col·lectiu va ser convocar vaga indefinida a partir del 4 de setembre