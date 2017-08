Rescaten tres gossos i un gat tancats en un pis de Lleida sense menjar i amb signes de maltractament

Actualitzada 24/08/2017 a les 18:19

Segons els veïns, els van deixar uns joves que van okupar l’habitatge

© Un vehicle de la Guàrdia Urbana de Lleida. SEGRE

Agents de la Guàrdia Urbana de Lleida van localitzar aquest dijous a la matinada en un pis del carrer Segrià de Lleida tres gossos i un gat que vivien en situació d’abandó i maltractament. Segons ha explicat la policia local, una patrulla va acudir a l’immoble en rebre un avís de queixes veïnals per molèsties. Un cop al lloc, els agents van comprovar que al replà del primer pis se sentia una forta pudor i s’escoltaven gossos bordant.



Els policies van trucar vàries vegades a la porta i, en no haver-hi resposta i no poder localitzar el propietari del pis, que constava a nom d’una empresa, van accedir a l’habitatge per la terrassa del veí. Al pis van trobar tres gossos i un gat que presentaven ferides, sense menjar i envoltants de gran quantitat d’excrements i brossa.



Els agents van procedir al rescat dels animals i van activar el servei veterinari amb l’objectiu de confinar els animals a la canera municipal.



Un veí de l’edifici va explicar als policies que el pis el van ocupar fa temps diversos joves que feien festes però que no hi pernoctaven, i que van deixar tancats els gossos.



La Guàrdia Urbana encara no ha pogut determinar la propietat dels animals ni qui és el responsable dels fets susceptibles d’infracció penal per maltractament i abandonament d’animals de companyia.