Demòcrates fitxa Pep Tort, exdirector de la Seu Vella

Vol canviar la imatge de “desconnexió” del procés que transmeten l’alcalde i el rector || No descarta ser alcaldable

El gestor cultural i exdirector del consorci del Turó de la Seu Vella, Pep Tort, va anunciar ahir la seua incorporació a Demòcrates de Catalunya per mostrar públicament el seu posicionament polític a favor del referèndum de l’1-O i del sí a la independència de Catalunya. Tort va afirmar que aposta per aquesta formació (els escindits de l’extinta Unió partidaris de la independència) per la seua “estructura oberta” i va dir que té la sensació que Lleida s’està “desconnectant” del procés amb discursos dels “poders fàctics”, com els de l’alcalde, Àngel Ros, i el rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández. “La ciutat necessita explicar a la resta de Catalunya que ens hem d’incorporar” al procés, va apuntar, i va recalcar que les persones que tenen “cert paper públic” han de “mullar-se”. “Lleida ha de tenir un paper important”, va incidir, i va lamentar que el “

leridanismo



“Lleida ha de tenir un paper important en el procés i el ‘leridanismo’ l’allunya d’això”

’’ l’allunyi del procés. Així mateix, va deixar la porta oberta a presentar-se com a alcaldable de Demòcrates el 2019, encara que va remarcar que la decisió de començar o no futures llistes polítiques “no és una prioritat”. De fet, va reconèixer que l’han festejat formacions tant d’esquerres com de centre.

Per la seua part, la diputada i portaveu nacional de Demòcrates, Assumpció Laïlla, va destacar que advoquen per “fer pinya” de cara a l’1-O allunyant-se de partidismes i amb la voluntat que “la classe política estigui a l’altura, tal com ja ho està la ciutadania”. També va recordar que els vídeos de la seua campanya pel sí en el referèndum expliquen “què deixaríem de fer si guanya el sí, com subvencionar la fundació Francisco Franco”.

Al seu torn, el portaveu del partit a Lleida, Jordi Souto, va fer una crida perquè “més gent com Pep Tort” s’integrin a Demòcrates.