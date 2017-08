La Paeria ha atès aquest estiu 896 temporers, un 42 per cent més

Tanca la campanya anual, en la qual ha prestat allotjament a 736 persones una mitjana de sis nits || Han vingut persones més joves, d’entre 26 i 46 anys

L’ajuntament de Lleida va donar ahir per tancat el projecte d’acollida a temporers per a la campanya de la fruita, que aquest any ha registrat una afluència molt més gran que l’anterior, amb un increment del 42% en el nombre de persones ateses. Així, des de la seua posada en marxa el passat 12 juny, han passat per l’oficina d’atenció de l’antic convent de Santa Clara un total de 896 persones (12,6 al dia), 266 més que l’any passat quan van ser 630. Aquesta situació s’ha deixat notar en la saturació del servei d’allotjament previst a l’hostal Jericó, que habitualment