L’Eix Comercial exhibirà 16 estàtues humanes, el doble que l’any passat

L’Eix Comercial tornarà a lluir estàtues humanes per un dia, com l’any passat, però aquesta vegada n’hi haurà pràcticament el doble que en la primera edició. El president de la federació d’associacions de comerciants de l’Eix, Llorenç González, va explicar que han programat aquesta activitat per al dissabte 9 de setembre i va detallar que seran setze les estàtues humanes, mentre que l’estiu passat van ser només nou. “Són les que estan a les Rambles de Barcelona. Algunes repeteixen i d’altres no havien vingut”, va indicar González, que va subratllar que aquesta activitat va tenir molt èxit. Els comerciants també sortejaran vals de compra de 25, 50 i 100 euros entre les persones que es fotografiïn amb les estàtues vivents i pengin les imatges al Facebook de l’Eix. Els guanyadors hauran de gastar els vals en establiments associats.

D’altra banda, ahir va finalitzar el Mercat de les Rebaixes, que va començar dimecres. El president de l’Eix va assenyalar que aquesta activitat segueix interessant tant comerciants com consumidors, malgrat que es fa des de fa dinou anys, de manera que la federació no preveu canvis en pròximes edicions. “Ha anat bé. Dijous al matí sempre hi ha menys gent, perquè també hi ha mercadillo al Camp d’Esports, però ha anat bé. S’ha venut”, va afirmar.