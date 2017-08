Les mascotes pugen a l’autobús

La Paeria oficialitza el canvi de reglament que permet que viatgin en el transport públic si van en una cistella || Una protectora va iniciar una recollida de firmes per reclamar que s’autoritzés

Gats, gossos de petita mida i altres petits animals domèstics ja poden viatjar als autobusos municipals de Lleida, a l’entrar en vigor la modificació del reglament de transport urbà de viatgers aprovada en el ple al maig. Els animals hauran d’estar degudament identificats i anar dins d’una cistella de transport adequada a la seua mida, que haurà d’estar tancada, sempre sota la responsabilitat del portador.Fins ara, no era possible portar animals, amb l’única excepció dels gossos pigall (vegeu el desglossament), la qual cosa havia ocasionat alguna queixa i fins i tot una recollida de firmes per internet impulsada per la