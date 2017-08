Millores al paviment en punts de Prat de la Riba

S’actua en diverses parades d’autobús

Operaris municipals encarregats van actuar ahir en la millora del paviment en diversos punts de Prat de la Riba, dins la campanya anual de manteniment. En concret, es va renovar l’aglomerat asfàltic a la parada d’autobús que hi ha gairebé a la cantonada amb Alcalde Porqueres; al tram de carril bus que hi ha a l’altre costat del carrer, entre Onofre Cerveró i el carrer Pallars, i al pont sobre el cobriment de les vies, que va estar parcialment tallat al trànsit al matí.

L’alcaldessa accidental, Montse Mínguez, va visitar les obres i va ressaltar que s’aprofita aquests dies d’agost per minimitzar les molèsties que ocasionen aquestes obres i que, en aquesta ocasió, els treballs fan una especial incidència a millorar parades d’autobús per tal d’augmentar la comoditat dels usuaris. També s’actuarà en parades a vies com Jeroni Pujades, Salmerón, Alcalde Porqueres i la rambla d’Aragó, així com a diversos aparcaments dissuasius i al carrer Xavier Puig Andreu. La campanya anual compta amb un pressupost total de 540.000 euros.